شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام فلسطيني: جيش الاحتلال ينسف مباني سكنية في مخيم جباليا شمال غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نسف مباني سكنية في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وأفاد مراسل القاهرة الإخبارية، بسقوط مصابون إثر قصف للاحتلال على منزل في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وقال إعلام فلسطيني، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت ضاحية شويكة شمالي طولكرم بالضفة الغربية.