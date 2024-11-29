شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يجرى اتصالاً مع المفوض الأوروبى الجديد للصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً مع السيد "أوليفر فارهيلى" لتهنئته على توليه منصبه الجديد كمفوض الاتحاد الأوروبى للصحة، معربا عن الدور المُقدر الذى قام به المسئول الأوروبى فى ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى إلى شراكة استراتيجية خلال توليه منصب مفوض الاتحاد الأوروبى لسياسة الجوار والتوسع.

أكد السيد وزير الخارجية على الاهتمام بتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبى خلال الفترة القادمة من خلال تنمية العلاقات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والعلمية في إطار تنفيذ محاور الشراكة الإستراتيجية الشاملة، مشدداً على أهمية التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى بين مصر والاتحاد الأوروبى، وبما يتوافق مع الزخم السياسى المتحقق فى الوقت الراهن.

أكد الوزير عبد العاطى على التطلع لدعم المسئول الأوروبى لتعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، بما فى ذلك الصادرات الزراعية والعمل على تذليل أية عقبات فى هذا الشأن.