الجيش الإسرائيلي زعم قتل قائد جهاز الأمن الداخلي لـ"حماس" في جنوب قطاع غزة

زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أنّ "طائرات سلاح الجو قضت خلال ساعات اللّيلة الماضية، بتوجيه استخباري، على قائد جهاز الأمن الدّاخلي لحركة "حماس" في جنوب ​قطاع غزة​ المدعو حسام شهوان، الّذي اختبأ مستخدمًا السّكان المدنيّين في المنطقة الإنسانية في خان يونس".

وادّعى في تصريح، أنّ "شاهين كان مسؤولًا عن بلورة صورة استخبارات مع جهات أخرى تابعة للجناح العسكري لـ"حماس"، ضدّ أنشطة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة".