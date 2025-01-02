زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أنّ "طائرات سلاح الجو قضت خلال ساعات اللّيلة الماضية، بتوجيه استخباري، على قائد جهاز الأمن الدّاخلي لحركة "حماس" في جنوب قطاع غزة المدعو حسام شهوان، الّذي اختبأ مستخدمًا السّكان المدنيّين في المنطقة الإنسانية في خان يونس".
وادّعى في تصريح، أنّ "شاهين كان مسؤولًا عن بلورة صورة استخبارات مع جهات أخرى تابعة للجناح العسكري لـ"حماس"، ضدّ أنشطة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي زعم قتل قائد جهاز الأمن الداخلي لـ"حماس" في جنوب قطاع غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.