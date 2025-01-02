شكرا لمتابعة خبر عن فلكية جدة تفسّر ظاهرة تبعثر رايلي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - فسّرت الجمعية الفلكية بجدة أسباب ظاهرة زيادة زرقة السماء في فصل الشتاء عكس بقية أيام السنة, والذي تعود أسبابه إلى تبعثر ضوء الشمس بفعل جزيئات الأكسجين والنيتروجين في الغلاف الجوي وهو ما يُعرف باسم (تبعثر رايلي).

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن الظاهرة ترتبط بشكل مباشر حول مدى شدة التبعثر عكسيًا بالطول الموجي، فكلما كان الطول الموجي أقصر زاد انتشاره, ويعتمد اللون الذي نراه في السماء على الاتجاه الذي يصل منه الضوء إلى أعيننا وكلما زاد انتشاره زاد وصوله إلى أعيننا من اتجاهات مختلفة، لذلك نرى سماء النهار الصافية زرقاء, لأن الجزيئات الموجودة في الهواء تبعثر الضوء الأزرق ذو الطول الموجي الأقصر من ضوء الشمس أكثر مما تبعثر الضوء الأحمر ذو الطول الموجي الأطول.

وبيّن أبو زاهرة، أن اللون البنفسجي له طول موجي أقصر من الأزرق لذلك يجب أن تظهر السماء بنفسجية بالنسبة لنا، ولكن سبب ظهورها باللون الأزرق لأن عين الإنسان أكثر حساسية للضوء الأزرق، مما يجعلنا نرى السماء زرقاء، حيث يكون المسار الظاهري للشمس في السماء منخفضًا بسبب ميل محور الأرض وعلية فإن تأثير (تبعثر رايلي) يقوم بتوجيه المزيد من الضوء الأزرق نحو أعيننا بينما يقلل ضوء الشمس غير المباشر من المستويات الواردة من الضوء الأحمر والأخضر لذلك تظهر السماء أكثر زرقة.