شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد : استمرار انخفاض درجات الحرارة على المناطق الشمالية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سجّلت محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية صباح اليوم، درجة مئوية واحدة تحت الصفر كأدنى درجة حرارة على مستوى مدن ومحافظات المملكة, تليها محافظة القريات ورفحاء سجلتا الصفر المئوي، بينما سجلت مدينة حائل درجة مئوية واحدة.

وذلك بحسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد لأقل درجات الحرارة المسجلة في المملكة لهذا اليوم السبت .

وأوضح الناطق الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين بن محمد القحطاني في تقرير للمركز استمرار انخفاض درجات الحرارة بمشيئة اللّٰه غدًا الأحد على منطقة الحدود الشمالية ومناطق تبوك والجوف وحائل، ويمتد تأثيرها إلى مناطق القصيم – الرياض – شمال المنطقة الشرقية ، مهيبا بالجميع متابعة التقارير والإنذارات الصادرة عن الحالة المتوقعة عبر موقع المركز ووسائل التواصل الاجتماعي وتطبيق أنواء.