شكرا لمتابعة خبر عن انطلاق موسم عسير الشتوي على الواجهة البحرية .. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - انطلق اليوم موسم الساحل الشتوي على واجهة عسير البحرية بالحريضة ويستمر لثلاثة أشهر حتى نهاية مارس الجاري، وشهدت أول أيام الموسم فعاليات مهرجان المارينا الذي يتضمن عروض وفعاليات ترفيهية متنوعة مثل الدبابات والسيارات البحرية وعروض الصيد وألعاب التحدي ومناطق الأطفال والملاعب والجلسات البحرية على الشاطئ وساحات التزلج والدراجات والطيران الشراعي، بالإضافة إلى أفضل الوجبات ومناطق الشوي وكرفانات المبيت، ويوفر موسم ساحل عسير طوال فصل الشتاء العديد من الخدمات والفعاليات والأنشطة المبهجة والألعاب الرياضية والمائية والعروض المسرحية والشعبية والأمسيات .

وتعد واجهة عسير البحرية أكبر جاذب شتوي ومقصد لألاف الزورار بشكل يومي تزامنًا مع انطلاق موسم الساحل بفعالياته ومهرجاناته المتنوعة، كما تتميز الواجهة البحرية بالبنية التحتية المُجهزة والمسطحات الخضراء والجلسات شاطئية ومواقع الأسر المنتجة التي تقدم المأكولات بأنواعها وتعرض أبرز الحرف اليدوية والتراثية، وتنتشر على الواجهة المطاعم والمقاهي والمراكز التجارية وأفضل العلامة التجارية المتخصصة في صناعة وتقديم القهوة، ومعرض البن السعودي الذي تنظمه جمعية البُن برجال ألمع، كما يوجد في الواجهة مركز تطوع ساحل عسير الذي ينظم ويدعم العمل التطوعي والمبادرات المجتمعية ويرسخ ثقافة التطوع.