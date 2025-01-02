شكرا لمتابعة خبر عن معلمة سعودية تبدع في شرح درس القسمة لطالباتها بالمدرسة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أثارت معلمة سعودية تفاعلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع فيديو لها وهي تبدع في شرح درس “القسمة المطولة” لطالباتها.

وجاءت المعلمة في المقطع وهي تشرح درس القسمة بطريقة أبهرت الجميع لسهولتها وطريقته المبسطة في الشرح .

واعتمد المعلمة التي تدعى وفاء الحربي طريقة رائعة لشرحها من خلال رسم الأشكال الطريفة على السبورة ووضع الأرقام بها .

ولقى المقطع تفاعلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علّق أحدهم قائلاً:” هذه الأخت وفاء الحربي

‏تستحق التقدير والثناء.”