شكرا لمتابعة خبر عن أمانة الرياض تتخذ إجراءات ضد صالون حلاقة مخالف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت أمانة منطقة الرياض، اتخاذها إجراءات قانونية ضد صالون حلاقة مخالف لاشتراطات النشاط المرخص له.

وأوضحت الأمانة أن الجولات التفتيشية أسفرت عن رصد عدد من المخالفات التي تتعارض مع الأنظمة واللوائح المعتمدة.

واستدعى صاحب المنشأة التجارية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه، بما يضمن الالتزام بالاشتراطات الصحية والمهنية.

وقدم صالون الحلاقة الرجالية، خدماته لإحدى النساء، مما يعد مخالفة صريحة للأنظمة واللوائح المعتمدة، ما استدعى تدخل الأمانة لمتابعة القضية ومعالجتها وفق الأنظمة المتبعة.