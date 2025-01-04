شكرا لمتابعة خبر عن الهلال الأحمر السوري: لم يصل إلى حمص مساعدات بحجم ما أرسلته المملكة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد مسؤول في الهلال الأحمر السوري على أن المساعدات التي أرسلتها المملكة إلى ريف حمص تعد الأكبر من نوعها، موضحًا بأنه لم يصل إلى المنطقة مساعدات بحجم ما قدمته المملكة من دعم إنساني.

وقال المسؤول لقناة «العربية السعودية»، إن الهلال الأحمر السوري خادم في ريف حمص 60 ألف نسمة، لافتاً إلى أن المساعدات العالمية انخفضت في الفترة الأخيرة بنسبة 80%، لكن مع وصول المساعدات السعودية انتعشت جهود الهلال الأحمر لاسيما آلاف أكبر كمية تستقبلها القرى في حمص.

وأضاف أن المساعدات التي قدمتها المملكة للسوريين ساعدت في تخفيف عبء كبير عن الأسر، خاصة وأن العديد من الأسر فقدت مصادر دخلها، كما أن الأراضي الزراعية أصبحت غير قادرة على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

وكان ريف حمص استقبل اليوم السبت المساعدات المقدمة من المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، ليصبح الإجمالي حتى الآن 5 طائرات إغاثية وأكثر من 50 شاحنة .