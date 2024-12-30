شيخ العقل التقى ممثل حماس والقنصل الأشقر وشارك في تأبين الشيخ الخطيب

أقام مشايخ وأهالي مدينة عاليه وقلعة جندل في سوريا موقف تعزية وتأبين للشيخ أبو حسن سليمان الخطيب من بلدة قلعة جندل، وذلك في المقر العام في عاليه، بمشاركة شيخ العقل الشيخ سامي ابي المنى الذي نعى الشيخ الخطيب، وقد شارك على رأس وفد من المشايخ واعضاء من المجلس المذهبي ومستشاري مشيخة العقل.

شيخ العقل

ولفت شيخ العقل، خلال التأبين، الى أن "مشايخنا وأهلنا الكرام من قلعة جندل، مشايخنا وأهلنا في عاليه، رحم الله شيخنا الجليل، ولتبق رسالة الخير والمعروف مصانة في مجالسكم وخلواتكم وبيوتكم، "ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون"، تلك الأمة هي أمتكم، أمة الإسلام الحق والإيمان والإحسان، أمة التوحيد، عظم الله أجوركم ورحم الله الشيخ أبا حسن وأبقاكم وعائلته سالمين".

وكان شيخ العقل استقبل في دار الطائفة في بيروت اليوم ممثل حركة حماس في لبنان احمد عبد الهادي مع وفد من الحركة، وجرى البحث بالتطورات والمستجدات في لبنان والمنطقة.

كما استقبل قنصل لبنان في المملكة العربية السعودية سلام الأشقر، وتناول اللقاء اوضاع الجالية اللبنانية في المملكة.

وفي شانيه كان استقبل وفدا من موظفي بلدية الجديدة - بقعاتا وعناصر الامن يتقدمه رئيس البلدية هشام الفطايري.