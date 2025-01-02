شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا 0.2% اليوم الخميس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على ارتفاع بنسبة 0.2%، عند 12102 نقطة.

ووفقا لبيانات تداول السعودية، بلغت القيمة المتداولة نحو 5.552 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو، 287.054 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.214 تريليون ريال. انخفاض أسهم 131 شركة انخفضت أسهم 131 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 99، من بين 247 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، تهامة، والزامل للصناعة، واليمامة للحديد، وأيان، وسينومي ريتيل، الأكثر ارتفاعا.

وبحسب تداول، كانت أسهم شركات، أسمنت العربية، وأسمنت الرياض، وأسمنت اليمامة، وأسمنت أم القرى، وكيمانول، الأكثر انخفاضا. السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.04%، عند 31005 نقطة.

وبلغت القيمة المتداولة اليوم، نحو 43.477 مليون ريال.

ووفقا لتداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 4.155 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 57.750 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 39 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 43، من بين 106 شركات مدرجة في السوق الموازية.