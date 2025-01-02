طريق ‎ترشيش- زحلة مقطوعة بسبب تكون طبقه من الجليد وطريق عام ضهر البيدر سالكة

أفادت غرفة التحكم المروري، بأن طريق ‎ترشيش - زحلة مقطوعة بسبب تكون طبقه من الجليد. ولفتت إلى أن طريق عام ضهر البيدر سالكة امام جميع المركبات.

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