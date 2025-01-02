الخليج اليوم .. السعودية: لقطات من استقبال بن فرحان للشيباني ورفع أعلام سوريا في الرياض تثير تفاعلا كبيرا (فيديوهات)

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أثارت زيارة وفد سوري رفيع المستوى إلى الرياض، تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع رفع الخارجية السعودية لأعلام سوريا (علم "الثورة").

وأبانت اللقطات الني نشرتها قناة الإخبارية وتم تداولها بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، لحظة استقبال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان لوزير خارجية الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني في الرياض، وترحيبه به قائلا: "يا مرحبا.. حياك الله".

وأثارت اللقطات تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل، حيث كتب أحدهم معلقا: "موقف المملكة مشرف دائما"، وأضاف آخر: "مواقف مشرفة يا المملكة.. بارك الله فيكم وحفظ دولتكم .. كل الحب من سوريا".

كما رفعت الخارجية السعودية في العاصمة الرياض أعلام سوريا مع وصول وفد الإدارة السورية الجديدة إلى البلاد مساء أمس الأربعاء.

وتفاعل النشطاء على مواقع التواصل مع لقطات توثق رفرفة الأعلام السورية، حيث علق أحدهم قائلا: "هذا علمُنا.. علم الثورة.. علم سوريا الجديدة الذي كافحنا 13 عاما ليرتفع شامخا.. ها هو يرفرف اليوم في سماء المملكة العربيّة السعودية إلى جانب علمها المطرّز بكلمة التوحيد"، وأضاف آخر: "ما أجمل الأخضرين..ما شاء الله".