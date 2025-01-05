شكرا لقرائتكم خبر عن اليونيفيل: الجيش الإسرائيلى يتعمد تدمير ممتلكاتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام فى لبنان "اليونيفيل"، إن جنود حفظ السلام شاهدوا جرافة تابعة للجيش الإسرائيلى تدمر برميلًا أزرق يمثّل خط الانسحاب بين لبنان وإسرائيل فى اللبونة، وكذلك برج مراقبة تابعا للقوات المسلحة اللبنانية بجوار موقع لليونيفيل فى المنطقة، متهمة الجيش الإسرائيلى بتدمير ممتلكات يونيفيل.



وأكدت اليونيفيل -فى تصريح أوردته وكالة الأنباء اللبنانية- أن التدمير المتعمد والمباشر من جانب الجيش الإسرائيلى لممتلكات اليونيفيل والبنية الأساسية التى يمكن التعرّف عليها بوضوح والتى تخصّ القوات المسلحة اللبنانية، يشكل انتهاكاً صارخاً للقرار 1701 والقانون الدولي.



ودعت اليونيفيل جميع الأطراف إلى تجنّب أى أعمال، بما فى ذلك تدمير الممتلكات والبنية الأساسية المدنية، والتى من شأنها أن تعرّض وقف الأعمال العدائية للخطر.