الأرصاد الجوية: طقس مستقر مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

أشارت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان، في نشرتها المسائية، إلى أن "منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط تؤدي الى طقس مستقر مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية اعتباراً من يوم السبت، ويتحول الى متقلب محلياً يوم الأحد".

وأوضحت أن معدل درجات الحرارة لشهركانون الثاني: بين 11 و19 في بيروت، في طرابلس بين 9 و17 وفي زحلة بين 3 و13 درجة، محذرة من خطر تكوّن الجليد خلال الأيام المقبلة على الطرقات الداخلية والجبلية التي تعلو عن 1300 متر.

وتوقعت الدائرة أن يكون طقس الخميس صاف الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل طفيف في الداخل وفوق الجبال مع انخفاض بنسبة الرطوبة وبقاء خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية اعتباراً من ارتفاع 1300 متر خلال ساعات الصباح الأولى والليل.

أما طقس الجمعة فقليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وتبقى نسبة الرطوبة منخفضة مع تحذير من خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية اعتباراً من ارتفاع 1400 متر خلال ساعات الصباح الأولى والليل.

وبالنسبة لطقس السبت، فغائم جزئيا الى غائم احيانا بسحب متوسطة و مرتفعة مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية.

أما الأحد فغائم جزئياً مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة والتي تلامس ال23 درجة على الساحل، ترتفع نسبة الرطوبة ويتكون الضباب على المرتفعات كما تتساقط أمطار خفيفة متفرقة أحياناً خاصة في المناطق الجبلية والشمالية.