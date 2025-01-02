الراعي تداول مع ديب وقطار بالأوضاع العامة والتقى سفير لبنان بالسعودية

التقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصّرح البطريركي في بكركي، الوزيرَين السّابقَين روجيه ديب ودميانوس قطار، في زيارة معايدة لمناسبة عيدَي الميلاد المجيد ورأس السنة، وجرى في خلالها التّداول في الأوضاع العامّة.
كما استقبل سفير لبنان لدى السّعوديّة فوزي كبارة، الّذي قدّم له المعايدة لمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة.
والتقى الرّاعي أيضًا لجنة زيارة ذخائر القديسة تيريز، الّتي ضمّت الأب ميشال عبود والأب هادي ضو وفادي فياض.
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