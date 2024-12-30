رئيس الائتلاف الوطني السوري: لم نتلق حتى الآن دعوة للمشاركة في الحوار الوطني

ذكر رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية هادي البحرة اليوم إن الائتلاف لم يتلق حتى الآن دعوة للمشاركة في الحوار الوطني الذي أعلنت عنه الإدارة الحالية.
وأوضح البحرة في مقابلة مع قناة "العربية"، أن الائتلاف لم يجر أي اتصال مع الإدارة الجديدة.
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