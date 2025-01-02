بالفيديو- برهان الشّعّار ودّع عام ٢٠٢٤ بسلسلة من الحفلات الناجحة ليلة رأس السّنة

ودّع الفنّان اللبنانيّ، برهان الشّعّار، عام ٢٠٢٤ بسلسلة حفلات ليلة رأس السّنة، إذ التقى عشّاق السّهر والجمهور بثلاث سهرات تكلّلت بالنّجاح في Soil Bar – الكسليك، وفي أطلال بلارزا، وفي Zar – الكسليك، وفي ملهى تايغا – بيروت.

ووسط أجواء حماسيّة استقبل برهان العام الجديد بالأغاني والفرح والرّقص والأمنيات بعام سعيد.

نجاح حفلات برهان انسحب على نجاح أغنيته الجديدة “أمّنتلّك” التي تخطّت بأقلّ من أسبوعَين عتبة المليونَي مشاهدة على قناته الرّسمية عبر موقع يوتيوب.

تابعوا قناة bisara7a.com على الواتساب لتصلكم اخبار النجوم والمشاهير العرب والعالميين. اضغط هنا

أغنية “أمّنتلّك” التي اختتم بها برهان عام ٢٠٢٤، حقّقت أيضًا المرتبة الأولى ضمن توب الأغاني في لبنان. بهذه المناسبة شكر برهان جمهوره على هذا النّجاح المميّز للأغنية التي حملت توقيع جاد الخوري على صعيد الكلمة، أمّا اللحن حمل توقيع نييس والتّوزيع لرامي العلم. أمّا الإخراج حمل توقيع روجيه زيادة. والعمل من إنتاج شركة تايغا.