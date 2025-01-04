بالصّور- أسرة مسلسل “سيد النّاس” تحتفل بعيد ميلاد إلهام شاهين بحضور المشاهير

إحتفلت أسرة مسلسل “سيد النّاس” بعيد ميلاد الممثّلة المصريّة، إلهام شاهين، مساء الجمعة في الثّالث من كانون الثّاني/يناير، في منزلها وذلك بحضور عدد كبير من الفنّانين والممثّلين أبرزهم يسرا، نبيلة عبيد، أنغام، سميرة سعيد، نبيلة عبيد، وليد توفيق، منّة شلبي، فيفي عبده، درّو، باسم سمرة، إيهاب توفيق، كريم فهمي وغيرهم.

ونشرت الممثّلة بشرى أكثر من صورة من أجواء الاحتفال عبر خاصّيّة القصص القصيرة على انستغرام إذ ظهر قالب الحلوى الذي كتب عليه “سيد النّاس” إضافة إلى صور مي عمر وزوجها المخرج محمّد سامي، إضافة إلى أحمد زاهر، أحمد رزق، وغيرهم من الممثّلين.

وكانت إلهام شاهين قد كشفت عبر موقع “الخليج 365” أنّها بدأت تصوير مسلسل “سيد النّاس” مؤخّرًا، إذ طلبت من الجمهور الدّعاء لها بالتّوفيق في رمضان ٢٠٢٥.

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مسلسل “سيد النّاس”، هو من بطولة عمرو سعد، أحمد فهيم، خالد الصّاوي، وفاء عامر، ياسين السّقّا، إضافة إلى النّجمة إلهام شاهين التي أكّدت في تصريح سابق لموقع “الخليج 365” أنّها سعيدة جدًّا بالعمل الذي يجمع كوكبة كبيرة من الممثّلين ويقوم على بطولة جماعيّة رائعة من هذه الكوكبة.

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