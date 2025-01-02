الحدث: استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار وحماس اقترحت صفقة كاملة على مرحلة واحدة مقابل انسحاب إسرائيل من غزة

اشارت مصادر قناة "الحدث" الى استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة بالقاهرة وإدخال بعض التعديلات على صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.

وذكرت مصادر "الحدث" بانه ضمن المرحلة الأولى من الصفقة سيتم الإفراج عن عدد من الجنود الأسرى بجانب كبار السن والمرضى، ولفتت الى ان الوسطاء طالبوا حماس وإسرائيل بعدم تقديم أي مقترحات جديدة، فيما طلبت حماس مهلة 10 أيام لإعداد قائمة بالأسرى الأحياء,

وتحدثت المصادر عن مساع مصرية لتنفيذ المرحلة الأولى من الصفقة بغزة قبل النصف الثاني من كانون الثاني، فيما اقترحت حماس صفقة كاملة على مرحلة واحدة مقابل انسحاب إسرائيل من غزة.

ولفتت الى اجتماع موسع في القاهرة خلال أيام لوضع التصور النهائي للمرحلة الأولى من اتفاق غزة.