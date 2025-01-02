اشارت مصادر قناة "الحدث" الى استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة بالقاهرة وإدخال بعض التعديلات على صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.
وذكرت مصادر "الحدث" بانه ضمن المرحلة الأولى من الصفقة سيتم الإفراج عن عدد من الجنود الأسرى بجانب كبار السن والمرضى، ولفتت الى ان الوسطاء طالبوا حماس وإسرائيل بعدم تقديم أي مقترحات جديدة، فيما طلبت حماس مهلة 10 أيام لإعداد قائمة بالأسرى الأحياء,
وتحدثت المصادر عن مساع مصرية لتنفيذ المرحلة الأولى من الصفقة بغزة قبل النصف الثاني من كانون الثاني، فيما اقترحت حماس صفقة كاملة على مرحلة واحدة مقابل انسحاب إسرائيل من غزة.
ولفتت الى اجتماع موسع في القاهرة خلال أيام لوضع التصور النهائي للمرحلة الأولى من اتفاق غزة.
كانت هذه تفاصيل خبر الحدث: استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار وحماس اقترحت صفقة كاملة على مرحلة واحدة مقابل انسحاب إسرائيل من غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.