البابا فرنسيس: لنصلِّ معًا لكي يتمَّ دائمًا احترام حقّ المهاجرين واللاجئين والأشخاص المتضرِّرين من الحرب في التعليم

دعا البابا فرنسيس في تصريح له، "لنصلِّ معًا لكي يتمَّ دائمًا احترام حقّ المهاجرين واللاجئين والأشخاص المتضرِّرين من الحرب في التعليم، الأمر الضروري لبناء عالم أفضل".

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