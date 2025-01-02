مسلسل “الهيبة” بنسخته التّركيّة يختتم عام ٢٠٢٤ برقم خياليّ

مع نهاية سنة ٢٠٢٤، حقّق مسلسل “الهيبة” بنسخته التّركيّة “المدينة البعيدة” رقمًا خياليًّا مختتمًا العام متفوّقًا على كلّ المسلسلات التّركيّة الأخرى على الشّاشات التّركيّة التي تُعرض خلال الموسم الشّتوي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

على صعيد الأرقام سجّل مسلسل “المدينة البعيدة” أعلى نسبة مشاهدة بين المسلسلات، إذ حقّقت الحلقة الثّامنة منه نسبة وصلت الى ١٢.٧٥، وهذا إن دلّ على شيء فهو يدلّ على أنّ العمل يحظى باعجاب الملايين من المشاهدين الأتراك الذين أُعجبوا بالقصّة التي اشترت حقوقها شركة القمر التّركيّة من شركة الإنتاج اللبنانيّة الصّبّاح ولكن الشّركة التّركيّة أدخلت على النّصّ بعض التّعديلات لزيادة عنصر التّشويق أكثر.

في السّياق نفسه، بدأت منصّة “شاهد” عرض العمل عبر منصّتها، بينما تستعدّ قناة mbc4 لعرض العمل ابتداءً من الأحد المقبل السّاعة الثامنة مساءً بتوقيت السّعوديّة.

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ومن يتابع المسلسل، يلاحظ أنّ القصّة الأساسيّة لمسلسل “الهيبة” موجودة ولكن شركة القمر أجرت بعض التّعديلات عليها من خلال خلق أحداث جديدة مغايرة للنّسخة الأصليّة كمشهد إطلاق والدة جبل شيخ الجبل النّار على زوجة ابنها عليا (بطلة العمل)، كما من الواضح أنّ الممثّلة سينام أنسال ستلعب دور البطولة في جميع أجزاء الهيبة.