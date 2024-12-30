شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية من بينها.. أمطار خفيفة على 3 مناطق حتى 6 صباحًا والان نبدء بالتفاصيل



وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية. أماكن هطول الأمطار المنطقة الشرقية: الخفجي والنعيرية وقرية العليا.

أخبار متعلقة تبدأ من صفر مئوية.. 6 أماكن الأقل درجة حرارة في المملكة يوم الأحد بالتحديثات.. إطلاق الإصدار الثاني من دليل توطين عقود التشغيل والصيانة

القصيم: الثامرية والشماسية والعمار والمذنب وعنيزة. ضباب كثيف نبه المركز الوطني للأرصاد (بالإنذار ألأحمر) في تقريره عن حالة الطقس، من ضباب كثيف على أجزاء من المنطقة الشرقية خلال ساعات الصباح الباكر اليوم الاثنين.

وتستمر الظاهرة حتى الساعة 8 من صباح الاثنين على الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق.



وتشمل التأثيرات المصاحبة انعدام مدى الرؤية الأفقية كيلومتر واحد أو أقل أقل درجة حرارة سجلت القريات أقل درجة حرارة في المملكة اليوم الأحد، وحسب بيان المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، فقد سجلت القريات صفر مئوية .

وجاءت طريف وتبوك في المرتبة الثانية، وسجلت كل منهما درجة مئوية واحدة، ثم سكاكا وعرعر بـ3 درجات مئوية .

وأخيرًا جاءت العلا مسجلة 5 درجات مئوية . أجواءً باردة على أغلب المناطق تشهد المملكة العربية درجات حرارة منخفضة بشكل ملحوظ، خاصة في المناطق الشمالية .



وتصل درجات الحرارة إلى ما بين صفر إلى أربع درجات مئوية، ومن المتوقع أن تنخفض الدرجات إلى ما دون الصفر المئوي نهاية الأسبوع تزامنا مع اقتراب دخول شهر يناير الشهر الأكثر برودة .

وقال محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل لـ "اليوم": إن المناطق الشمالية التي تشمل تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، شمال منطقة المدينة المنورة، وشمال منطقة حائل، ستشهد طقسًا بارداً .

طقس السعودية في يناير

ويتوقع أن تتراوح درجات الحرارة بين صفر إلى أربع درجات مئوية مع احتمال انخفاضها إلى ما دون الصفر المئوي بنهاية الأسبوع .

وبالنسبة لبقية مناطق المملكة، أشار العقيل إلى أن الأجواء ستكون باردة، خاصة في المناطق الشرقية والوسطى والجنوبية، بينما تميل الأجواء إلى الدفء النسبي على السواحل الغربية، مثل سواحل منطقة مكة المكرمة وسواحل منطقة جازان .

وأضاف أن الأجواء تميل للاستقرار بشكل عام خلال هذا الأسبوع في أغلب مناطق المملكة، باستثناء ظهور بعض التشكيلات السحابية على المرتفعات الجنوبية والغربية . الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين خلال ساعات الصباح الباكر، أن تشهد أجزاء من 3 مناطق هطول أمطار خفيفة، حتى الساعة 6 صباحًا.وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.المنطقة الشرقية: الخفجي والنعيرية وقرية العليا.الرياض: الزلفي والغاط والمجمعة.القصيم: الثامرية والشماسية والعمار والمذنب وعنيزة.نبه المركز الوطني للأرصاد (بالإنذار ألأحمر) في تقريره عن حالة الطقس، من ضباب كثيف على أجزاء من المنطقة الشرقية خلال ساعات الصباح الباكر اليوم الاثنين.وتستمر الظاهرة حتى الساعة 8 من صباح الاثنين على الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق.وتشمل التأثيرات المصاحبة انعدام مدى الرؤية الأفقية كيلومتر واحد أو أقلسجلت القريات أقل درجة حرارة في المملكة اليوم الأحد، وحسب بيان المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، فقد سجلت القريات صفر مئويةوجاءت طريف وتبوك في المرتبة الثانية، وسجلت كل منهما درجة مئوية واحدة، ثم سكاكا وعرعر بـ3 درجات مئويةوأخيرًا جاءت العلا مسجلة 5 درجات مئويةتشهد المملكة العربية السعودية هذا الأسبوع أجواءً باردة على أغلب المناطق، مع تسجيلمنخفضة بشكل ملحوظ، خاصة في المناطق الشماليةوتصل درجات الحرارة إلى ما بين صفر إلى أربع درجات مئوية، ومن المتوقع أن تنخفض الدرجات إلى ما دون الصفر المئوي نهاية الأسبوع تزامنا مع اقتراب دخولالشهر الأكثر برودةوقال محلل الطقس فيعقيل العقيل لـ "اليوم": إن المناطق الشمالية التي تشمل تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، شمال منطقة المدينة المنورة، وشمال منطقة حائل، ستشهد طقسًا بارداًطقس السعودية في ينايرويتوقع أن تتراوح درجات الحرارة بين صفر إلى أربع درجات مئوية مع احتمال انخفاضها إلى ما دون الصفر المئوي بنهاية الأسبوعوبالنسبة لبقية مناطق المملكة، أشار العقيل إلى أن الأجواء ستكون باردة، خاصة فيوالوسطى والجنوبية، بينما تميل الأجواء إلى الدفء النسبي على السواحل الغربية، مثل سواحل منطقة مكة المكرمة وسواحل منطقة جازانوأضاف أن الأجواء تميل للاستقرار بشكل عام خلال هذا الأسبوع في أغلب مناطق المملكة، باستثناء ظهور بعض التشكيلات السحابية على المرتفعات الجنوبية والغربية