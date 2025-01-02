حكيم : فكرة الاعتزال تراودني في 2025

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حلّ الفنان الشعبي حكيم ضيفاً على إذاعة “شعبي إف إم”، حيث تحدث عن أعماله الفنية وآرائه حول الموسيقى، كما كشف عن فكرة تراوده بشدة: اعتزال الغناء والموسيقى في العام الجديد 2025.

اعتزال الغناء: فكرة تراوده بقوة

كشف حكيم خلال اللقاء عن تفكيره الجدي في اعتزال الغناء، قائلاً: “في حاجة معينة تراودني بقالها فترة إني أبطل مزيكا… احتمال أبطل في 2025.”

وأوضح أن هذا التفكير ليس نابعاً من غضب أو ضيق بالمهنة، بل هو نتيجة لتأمل عميق في مسيرته، مؤكداً أن الغناء كان شغفه منذ الطفولة وأنه مهنة “جميلة ولذيذة” قربته من قلوب الناس.

رأي في أغاني المهرجانات وتعاونه معهم

أشاد حكيم بمقدمي أغاني المهرجانات، مشيراً إلى أنهم أضافوا نوعاً جديداً من الموسيقى لم يكن موجوداً من قبل. وصرّح بأنه تعاون مع عدد من صناع موسيقى المهرجانات، مثل “ساسو” و”الديزل”، في توزيع بعض أغانيه. وأكد أنه يحب التغيير في الموسيقى، مع الالتزام بالأداء الذي اعتاد عليه في أغانيه.

تجربة أغنية “ورقة وقلم”

تحدث حكيم عن أغنيته “ورقة وقلم”، التي كانت توقعاته تشير إلى نجاح كبير لها، إلا أن الأصداء جاءت دون المتوقع. وأضاف: “بدأت أسأل نفسي يمكن أدائي في الأغنية معجبش الناس مثلاً.”

وأكد حرصه على تقديم أغانٍ تحمل جودة عالية في الكلمات، الألحان، والتوزيع، احتراماً لجمهوره وسعياً لتحقيق النجاح الذي يطمح إليه.

احترام الجمهور أولاً

أكد حكيم أنه يضع احترام الجمهور في المقام الأول، قائلاً: “عمري ما بعمل أغنية كمالة عدد، بهتم جداً بالشغل الخاص بي.”

وشدد على أن جميع أغانيه تهدف لتحقيق الجودة الفنية التي تليق بجمهوره، مع الحفاظ على أسلوبه الفريد.

نظرة تفاؤلية للشباب في الوسط الفني

أشاد حكيم بالنجوم الشباب في الساحة الغنائية، معتبراً أنهم يمتلكون مواهب نادرة ومميزة تساهم في إثراء الوسط الفني.

بهذا التصريح المليء بالتفكير والتأمل، يترك حكيم تساؤلات لدى جمهوره حول خطوته المقبلة، وما إذا كان سيتخذ القرار بالاعتزال أم سيواصل تقديم أعمال فنية جديدة.