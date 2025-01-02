الخليج اليوم .. تحمل 28 طناً.. وصول الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة إلى مطار دمشق

الرياض - كتب موسى القحطاني -

ضمن الجسر الجوي الإغاثي الذي يسيره مركز الملك سلمان لمساعدة الشعب السوري، وصلت الطائرة الإغاثية الثالثة اليوم الخميس إلى مطار دمشق.

وبحسب مراسل "العربية"، حملت الطائرة الثالثة على متنها ٢٨ طناً من المساعدات الغذائية والإيوائية والطبية.

ومن جانبه أوضح فهد العصيمي مدير ادارة الإغاثة العاجلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لـ"العربية" أنهم الآن في مرحلة الإغاثة العاجلة لسوريا.

وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذراع التنموي والإنساني للسعودية قد أطلق جسراً جوياً إغاثياً إلى سوريا صباح أمس الأربعاء، إذ ضم طائرتين تحملان 53 طناً من المساعدات الإغاثية والحقائب الإيوائية، والشحنات الدوائية للمناطق الأكثر احتياجاً.

ومن جهته، قال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لـ "العربية" إن الجسر البري والجوي يتضمن احتياجات الوقود في سوريا، لافتاً إلى أن الجسر الإغاثي لسوريا سيتسمر حتى تحقيق النتائج.

وفي الوقت ذاته، أكد أنه بات قادراً على الوصول إلى كل أماكن الاحتياجات في سوريا.

في هذه الأثناء، تؤكد السعودية عبر مبادرتها تدشين جسر جوي إغاثي إلى دمشق اهتمامها بتحسين استقرار سوريا، وتكريس روح السلام، وتقديم كل ما من شأنه التخفيف من معاناة السوريين، في هذه المرحلة التي وصفتها الرياض سلفاً بأنها مرحلة بالغة الأهمية.