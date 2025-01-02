شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وصول الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة لمساعدة الشعب السوري والان نبدء بالتفاصيل

دعم السعودية للشعب السوري

الجهود الإغاثية والإنسانية للسعودية

شكر جزيل للسعودية

الدمام - شريف احمد - وصلت إلى مطار دمشق الدولي بالجمهورية العربية السورية، اليوم الخميس الطائرة الإغاثية الثالثة ضمن الجسر الجوي السعودي.وتحمل الطائرة الإغاثية السعودية على متنها المواد الغذائية والإيوائية والطبية.ويأتي ذلك ضمن ما يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة الشعب السوري الشقيق.وكانت غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض، الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة، وتحمل على متنها مساعدات غذائية وطبية وإيوائية متجهة إلى مطار دمشق الدولي؛ للإسهام في تخفيف آثار الأوضاع الصعبة التي يمر بها الشعب السوري حاليًا.وكانت أولى طلائع الجسر الجوي السعودي أمس الأربعاء وصلت إلى سوريا، وحملت الطائرة على متنها المساعدات الإغاثية.واشتملت كذلك على مواد غذائية وإيوائية وطبية يرافقها فريق من المركز.وكان في استقبال الطائرة القائم بأعمال سفارة المملكة في الجمهورية العربية السورية عبدالله بن صالح الحريص، ورئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري الدكتور محمد حازم بقله، وعدد من وسائل الإعلام.القائم بأعمال سفارة المملكة في سوريا، علّق على تلك المساعدات، مؤكدا أنها تعد امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية للشعب السوري الشقيق.وبين أن المملكة تقدمها، من خلال ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للإسهام في تخفيف معاناته جراء الأزمة الراهنة التي تمر به.رئيس منظمة الهلال الأحمر السوري، عبر أيضا عن شكره الجزيل للمملكة العربية السعودية على المساعدات الإغاثية والإنسانية التي قدمتها المملكة لبلاده.



وتأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية الإنساني المعهود بالوقوف مع الشعب السوري الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي يمر بها.



وأكد أن المساعدات ستصل إلى المحتاجين والمتضررين في جميع الأراضي السورية بلا تمييز، فيما تأتي هذه المساعدات الإنسانية المقدمة من المملكة للشعب السوري للتخفيف من معاناة المتضررين في سوريا.كما يأتي تجسيدًا للدور الإنساني الكبير الذي تقوم به المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة تجاه المحتاجين والمتضررين أينما كانوا.