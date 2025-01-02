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استبعاد نيابي لتأجيل موعد الانتخابات التشريعية‎

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بغداد - ياسين صفوان - تأجيل الانتخابات فكرة تراود بعض الجهات وان كانت عن حيا الا انها اثارت موجة جدل بمجرد طرحها.. سياسيون أكدوا ان هذا التوجه بعيدا عن الواقع سيما وان الكتل السياسية اخذت تستعد لمرحلة الانتخابات.

ومع استبعاد فكرة تأجيل الانتخابات تتولد رغبة تعديل قانونها بصيغة تضمن الحقوق لجميع الكتل وتبعد تأثيرات المال السياسي.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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