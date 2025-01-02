انت الان تتابع خبر استبعاد نيابي لتأجيل موعد الانتخابات التشريعية‎ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تأجيل الانتخابات فكرة تراود بعض الجهات وان كانت عن حيا الا انها اثارت موجة جدل بمجرد طرحها.. سياسيون أكدوا ان هذا التوجه بعيدا عن الواقع سيما وان الكتل السياسية اخذت تستعد لمرحلة الانتخابات.



ومع استبعاد فكرة تأجيل الانتخابات تتولد رغبة تعديل قانونها بصيغة تضمن الحقوق لجميع الكتل وتبعد تأثيرات المال السياسي.