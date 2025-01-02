انت الان تتابع خبر رئيس البرلمان يدعو إلى عقد جلسة استثنائية الاحد المقبل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المشهداني في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "استنادا إلى المادة ٥٨ /اولاً من الدستور و المادة ٣٤ / ثالثا من النظام الداخلي لمجلس النواب ولقرب انتهاء ولاية مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات و بناء على الطلب المقدم من مجلس المفوضين استنادا إلى المادة ٧/اولاً من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم ٣١ لسنة ٢٠١٩ المعدل، ادعو مجلس النواب لعقد جلسة استثنائية يوم الاحد الموافق ٥ /١ /٢٠٢٤ الساعة الواحدة ظهرا".



وأضاف المشهداني، ان "عقد الجلسة يأتي لغرض البت في تمديد مدة عمل مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".