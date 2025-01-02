انت الان تتابع خبر رئيس البرلمان يدعو إلى عقد جلسة استثنائية الاحد المقبل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقال المشهداني في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "استنادا إلى المادة ٥٨ /اولاً من الدستور و المادة ٣٤ / ثالثا من النظام الداخلي لمجلس النواب ولقرب انتهاء ولاية مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات و بناء على الطلب المقدم من مجلس المفوضين استنادا إلى المادة ٧/اولاً من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم ٣١ لسنة ٢٠١٩ المعدل، ادعو مجلس النواب لعقد جلسة استثنائية يوم الاحد الموافق ٥ /١ /٢٠٢٤ الساعة الواحدة ظهرا".
وأضاف المشهداني، ان "عقد الجلسة يأتي لغرض البت في تمديد مدة عمل مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".
وأضاف المشهداني، ان "عقد الجلسة يأتي لغرض البت في تمديد مدة عمل مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".