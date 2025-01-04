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الأعرجي يشارك في الحفل التأبيني بذكرى استشهاد السيد محمد باقر الحكيم

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي شارك، اليوم السبت، في الحفل التأبيني بذكرى استشهاد آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم (قدس سره)، والذي أقيم اليوم في العاصمة بغداد".
وأضاف ان "الحفل التأبيني الذي يقام سنويا، جاء استذكاراً لما قدمه شهيد المحراب في طريق الدفاع عن العراق ومواقفه الوطنية الراسخة لترسيخ دعائم وأسس العدالة والحرية والتي ناضل وجاهد وضحى من أجلها".
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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