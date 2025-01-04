انت الان تتابع خبر الأعرجي يشارك في الحفل التأبيني بذكرى استشهاد السيد محمد باقر الحكيم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي شارك، اليوم السبت، في الحفل التأبيني بذكرى استشهاد آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم (قدس سره)، والذي أقيم اليوم في العاصمة بغداد".

وأضاف ان "الحفل التأبيني الذي يقام سنويا، جاء استذكاراً لما قدمه شهيد المحراب في طريق الدفاع عن العراق ومواقفه الوطنية الراسخة لترسيخ دعائم وأسس العدالة والحرية والتي ناضل وجاهد وضحى من أجلها".