شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يستقر عند 3740 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقر سعر الذهب في مصر، خلال التعاملات الصباحية، اليوم الخميس، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس. سعر الذهب في مصر سجل سعر جرام الذهب عيار 24، اليوم الخميس، في مصر، 4274.25 جنيه للبيع، و4245.75 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22، اليوم الخميس، في مصر، 3918 جنيها للبيع، و3892 جنيها للشراء. عيار 21 ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم الخميس، في مصر، إلى: 3740 جنيها للبيع، و3715 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18، اليوم الخميس، في مصر، 3205.75 جنيه للبيع، و3184.25 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14، اليوم الخميس، في مصر، 2493.25 جنيه للبيع، و2476.75 جنيه للشراء.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 12، اليوم الخميس في مصر، إلى: 2137.25 جنيه للبيع، و2122.75 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس في مصر، 29920 جنيها للبيع، و29720 جنيها للشراء.