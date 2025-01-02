جيسون موموا يكشف عن فيلمه الجديد: “الدور المثالي لي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وقع النجم الأمريكي جيسون موموا عقداً جديداً لتجسيد شخصية “لوبو” في الفيلم المنتظر “Supergirl: Woman of Tomorrow”، مما يعيد أحد أبرز شخصيات قصص “دي سي كوميكس” إلى الشاشة. موموا، البالغ من العمر 45 عاماً، أكد في تصريحات حديثة أنه سيؤدي دور صائد الجوائز بين المجرات “لوبو”، وهي الشخصية التي طالما رغب في تجسيدها.

تصريحات موموا حول شخصية “لوبو”

نشر موموا مؤخراً صورة من مقابلة أجراها مع موقع “Fandango” عام 2023، أعرب خلالها عن شغفه باللعب بشخصية “لوبو”. قال موموا في المقابلة:

“كنت دائماً أرغب في لعب دور لوبو، فهو الشخصية المثالية لي. إذا اتصلوا بي وطلبوا مني أداء الدور، سأكون مستعداً فوراً”.

وعلق على الصورة قائلاً: “لقد اتصلوا”، في إشارة إلى تحقيق حلمه بتجسيد الشخصية.

آخر أعمال جيسون موموا

كان آخر ظهور لموموا في مسلسل “On the Roam” الذي عرض في يناير 2024. شارك البطولة مع الفنان ماكس شاف، حيث تناول المسلسل رحلة موموا في البحث عن شخصيات استثنائية، مثل الحرفيين المبدعين، صانعي الدراجات النارية، الموسيقيين، والرياضيين الملهمين.

المسلسل أخرجه بريان آندرو مندوزا وحظي بإشادة واسعة لأداء موموا وروح المغامرة التي أضفاها على العمل.

شخصية “لوبو” في عالم “دي سي كوميكس”

“لوبو” هو صائد جوائز بين المجرات يتميز بشخصيته المتمردة وأسلوبه الصاخب، مما يجعله واحداً من أكثر الشخصيات شعبية في عالم “دي سي”. وتجسيد موموا لهذه الشخصية يضيف بعداً جديداً لمسيرته الفنية، التي شهدت نجاحات كبيرة، أبرزها دوره كـ”آرثر كاري” في سلسلة أفلام “Aquaman”.

فيلم “Supergirl: Woman of Tomorrow”

الفيلم المنتظر يأتي ضمن سلسلة جديدة من أعمال “دي سي”، ويتوقع أن يقدم رؤية جديدة للشخصيات الكلاسيكية. يجسد موموا دوراً رئيسياً في الفيلم، مما يضيف لمسة خاصة على القصة ويزيد من ترقب الجمهور للعمل.