شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. ضباب متباين الشدة على أجزاء من 6 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ، من ضباب خفيف إلى متوسط وكثيف على أجزاء من 6 مناطق، خلال ساعات الصباح الباكر اليوم الاثنين، تستمر حتى الساعة 8 صباحًا .

وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات في أماكن الضباب الخفيف، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات في أماكن الضباب المتوسط، وانعدام مستوى الرؤية كيلومتر واحد أو أقل في أماكن الضباب الكثيف. أماكن انتشار الضباب المنطقة الشرقية: الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق .

الرياض: رماح.

مكة المكرمة: الشفا والهدا وأضم وميسان والطائف.

جازان: الدرب وبيش وجازان وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.

الباحة: عقيق والباحة والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن.

عسير: النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب. أمطار خفيفة يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين خلال ساعات الصباح الباكر، أن تشهد أجزاء من 3 مناطق هطول أمطار خفيفة ، حتى الساعة 6 صباحًا .

وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية . أماكن هطول الأمطار المنطقة الشرقية: الخفجي والنعيرية وقرية العليا .

الرياض: الزلفي والغاط والمجمعة .



القصيم: الثامرية والشماسية والعمار والمذنب وعنيزة . أجواءً باردة على أغلب المناطق تشهد المملكة العربية درجات حرارة منخفضة بشكل ملحوظ، خاصة في المناطق الشمالية .

وتصل درجات الحرارة إلى ما بين صفر إلى أربع درجات مئوية، ومن المتوقع أن تنخفض الدرجات إلى ما دون الصفر المئوي نهاية الأسبوع تزامنا مع اقتراب دخول شهر يناير الشهر الأكثر برودة .

وقال محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل لـ "اليوم": إن المناطق الشمالية التي تشمل تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، شمال منطقة المدينة المنورة، وشمال منطقة حائل، ستشهد طقسًا باردًا .

طقس السعودية في يناير ويتوقع أن تتراوح درجات الحرارة بين صفر إلى أربع درجات مئوية مع احتمال انخفاضها إلى ما دون الصفر المئوي بنهاية الأسبوع .

وبالنسبة لبقية مناطق المملكة، أشار العقيل إلى أن الأجواء ستكون باردة، خاصة في المناطق الشرقية والوسطى والجنوبية، بينما تميل الأجواء إلى الدفء النسبي على السواحل الغربية، مثل سواحل منطقة مكة المكرمة وسواحل منطقة جازان .

وأضاف أن الأجواء تميل للاستقرار بشكل عام خلال هذا الأسبوع في أغلب مناطق المملكة، باستثناء ظهور بعض التشكيلات السحابية على المرتفعات الجنوبية والغربية . الدمام - شريف احمد - نبهفي تقريره عن، منإلى متوسط وكثيف على أجزاء من 6 مناطق، خلال ساعات الصباح الباكر اليوم الاثنين، تستمر حتى الساعة 8 صباحًاوتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات في أماكن الضباب الخفيف، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات في أماكن الضباب المتوسط، وانعدام مستوى الرؤية كيلومتر واحد أو أقل في أماكن الضباب الكثيف.المنطقة الشرقية: الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيقالرياض: رماح.مكة المكرمة: الشفا والهدا وأضم وميسان والطائف.جازان: الدرب وبيش وجازان وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.الباحة: عقيق والباحة والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن.عسير: النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.يتوقعفي تقريره عناليوم الاثنين خلال ساعات الصباح الباكر، أن تشهد أجزاء من 3 مناطق هطول، حتى الساعة 6 صباحًاوتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعديةالمنطقة الشرقية: الخفجي والنعيرية وقرية العلياالرياض: الزلفي والغاط والمجمعةالقصيم: الثامرية والشماسية والعمار والمذنب وعنيزةتشهد المملكة العربية السعودية هذا الأسبوع أجواءً باردة على أغلب المناطق، مع تسجيلمنخفضة بشكل ملحوظ، خاصة في المناطق الشماليةوتصل درجات الحرارة إلى ما بين صفر إلى أربع درجات مئوية، ومن المتوقع أن تنخفض الدرجات إلى ما دون الصفر المئوي نهاية الأسبوع تزامنا مع اقتراب دخولالشهر الأكثر برودةوقال محلل الطقس فيعقيل العقيل لـ "اليوم": إن المناطق الشمالية التي تشمل تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، شمال منطقة المدينة المنورة، وشمال منطقة حائل، ستشهد طقسًا باردًاويتوقع أن تتراوح درجات الحرارة بين صفر إلى أربع درجات مئوية مع احتمال انخفاضها إلى ما دون الصفر المئوي بنهاية الأسبوعوبالنسبة لبقية مناطق المملكة، أشار العقيل إلى أن الأجواء ستكون باردة، خاصة فيوالوسطى والجنوبية، بينما تميل الأجواء إلى الدفء النسبي على السواحل الغربية، مثل سواحل منطقة مكة المكرمة وسواحل منطقة جازانوأضاف أن الأجواء تميل للاستقرار بشكل عام خلال هذا الأسبوع في أغلب مناطق المملكة، باستثناء ظهور بعض التشكيلات السحابية على المرتفعات الجنوبية والغربية