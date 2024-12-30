شكرا لقرائتكم خبر عن سعر العملات اليوم الإثنين 30 - 12– 2024.. الدولار بـ50.8 جنيه للشراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الحليم سالم الإثنين، 30 ديسمبر 2024 07:00 ص

ما تزال أسعار العملات الأجنبية مستقرة وننشر أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 30 -12-2024، في البنك الأهلي المصري وفقا لآخر تحديث امس في المصارف والبنوك. وجاءت الأسعار كالآتي:

سعر الدولار اليوم وجاءت الأسعار كالآتي:سعر الدولار اليوم 50.8 جنيه للشراء. 50.9 جنيه للبيع. سعر اليورو الأوروبى اليوم سعر اليورو الأوروبى اليوم 52.86 جنيه للشراء. 53.15 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى اليوم سعر الجنيه الإسترلينى اليوم 63.53 جنيه للشراء. 64.09 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى اليوم سعر الدينار الكويتى اليوم 164.10 جنيه للشراء. 165.18 جنيه للبيع سعر الريال السعودى اليوم سعر الريال السعودى اليوم 13.49 جنيه للشراء. 13.56 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي اليوم سعر الدرهم الإماراتي اليوم 13.81 جنيه للشراء. 13.85 جنيه للبيع. سعر الريال القطري اليوم سعر الريال القطري اليوم 12.89 جنيه للشراء. 13.97 جنيه للبيع.

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