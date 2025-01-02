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السعودية تدين وتستنكر حادث الدهس ف مدينة "نيو أورليانز" الأمريكية

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القاهرة - سامية سيد - أدانت المملكة العربية السعودية حادث الدهس الذي وقع في مدينة نيو أورليانز بالولايات المتحدة الأمريكية، وأسفر عنه مقتل وإصابة عددٍ من الأشخاص.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان أوردته قناة الإخبارية السعودية، رفض المملكة ونبذها التام لكافة أشكال العنف، معبرةً عن تضامنها وصادق تعازيها لأسر المتوفين وللولايات المتحدة حكومةً وشعباً، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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