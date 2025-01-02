شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تدين وتستنكر حادث الدهس ف مدينة "نيو أورليانز" الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت المملكة العربية السعودية حادث الدهس الذي وقع في مدينة نيو أورليانز بالولايات المتحدة الأمريكية، وأسفر عنه مقتل وإصابة عددٍ من الأشخاص.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان أوردته قناة الإخبارية السعودية، رفض المملكة ونبذها التام لكافة أشكال العنف، معبرةً عن تضامنها وصادق تعازيها لأسر المتوفين وللولايات المتحدة حكومةً وشعباً، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.