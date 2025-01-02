شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار فى مصر اليوم الأربعاء 1 يناير 2025 بختام التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

ننشر آخر تطورات سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 1 يناير 2025، حيث يستقر الدولار بالتزامن مع الإجازة بمناسبة رأس السنة وتوقف التداول على الدولار.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.79 جنيه للشراء.

50.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.79 جنيه للشراء.

50.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.79 جنيه للشراء.

50.89 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

50.78 جنيه للشراء.

50.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.78 جنيه للشراء.

50.88 جنيه للبيع.