شكرا لقرائتكم خبر عن إمساكية شهر رمضان 2025.. تعرف على مواعيد السحور والإفطار وأطول يوم صيام والان مع تفاصيل الخبر

أقل من شهرين على شهر رمضان المبارك، حيث تشير الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، إن أول أيام شهر رمضان لعام 1446 هجريا الموافق 2025 ميلاديا، سيكون يوم السبت أول مارس 2025 وذلك وفقا للحسابات الفلكية "فلكيا".

وينشر ”الخليج 365” إمساكية شهر رمضان المعظم لعام 1446 هجريا الموافق 2025 ميلاديا، لمدينة القاهرة ، وفقا للحسابات الفلكية التى أعدها معهد الفلك ، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

- السبت 1 مارس الموافق 1 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 20 دقيقة، السحور 2:34، إمساك 4:34، الفجر 4:54، الشروق 6:21، الظهر 12:07، العصر 3:25، صلاة المغرب 5:54 ، العشاء 7:11.

- الأحد 2 مارس الموافق 2 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 21 دقيقة، السحور 2:33، إمساك 4:33، الفجر 4:53، الشروق 6:20، الظهر 12:07، العصر 3:26، صلاة المغرب 5:55 ، العشاء 7:12.

الإثنين 3 مارس الموافق 3 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 23 دقيقة، السحور 2:32، إمساك 4:32، الفجر 4:52، الشروق 6:19، الظهر 12:07، العصر 3:26، صلاة المغرب 5:55 ، العشاء 7:13.

الثلاثاء 4 مارس الموافق 4 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 25 دقيقة، السحور 2:31، إمساك 4:31، الفجر 4:51، الشروق 6:17، الظهر 12:07، العصر 3:26، صلاة المغرب 5:56 ، العشاء 7:13.

الأربعاء 5 مارس الموافق 5 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 27 دقيقة، السحور 2:30، إمساك 4:30، الفجر 4:50، الشروق 6:16، الظهر 12:06، العصر 3:27، صلاة المغرب 5:57 ، العشاء 7:14.

الخميس 6 مارس الموافق 6 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 29 دقيقة، السحور 2:29، إمساك 4:29، الفجر 4:49، الشروق 6:15، الظهر 12:06، العصر 3:27، صلاة المغرب 5:57 ، العشاء 7:15.

الجمعة 7 مارس الموافق 7 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 30 دقيقة، السحور 2:28، إمساك 4:28، الفجر 4:48، الشروق 6:14، الظهر 12:06، العصر 3:27، صلاة المغرب 5:58 ، العشاء 7:15.

السبت 8 مارس الموافق 8 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 32 دقيقة، السحور 2:27، إمساك 4:27، الفجر 4:47، الشروق 6:13، الظهر 12:06، العصر 3:27، صلاة المغرب 5:59 ، العشاء 7:16.

الأحد 9 مارس الموافق 9 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 34 دقيقة، السحور 2:25، إمساك 4:25، الفجر 4:45، الشروق 6:12، الظهر 12:05، العصر 3:28، صلاة المغرب 5:59 ، العشاء 7:17.

الإثنين 10 مارس الموافق 10 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 36 دقيقة، السحور 2:24، إمساك 4:24، الفجر 4:44، الشروق 6:11، الظهر 12:05، العصر 3:28، صلاة المغرب 6:00 ، العشاء 7:17.

الثلاثاء 11 مارس الموافق 11 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 38 دقيقة، السحور 2:23، إمساك 4:23، الفجر 4:43، الشروق 6:09، الظهر 12:05، العصر 3:28، صلاة المغرب 6:01 ، العشاء 7:18.

الأربعاء 12 مارس الموافق 12 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 39 دقيقة، السحور 2:22، إمساك 4:22، الفجر 4:42، الشروق 6:08، الظهر 12:05، العصر 3:28، صلاة المغرب 6:01 ، العشاء 7:19.

الخميس 13 مارس الموافق 13 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 41 دقيقة، السحور 2:21، إمساك 4:21، الفجر 4:41، الشروق 6:07، الظهر 12:04، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:02 ، العشاء 7:19.

الجمعة 14 مارس الموافق 14 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 43 دقيقة، السحور 2:19، إمساك 4:19، الفجر 4:39، الشروق 6:06، الظهر 12:04، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:03 ، العشاء 7:20.

السبت 15 مارس الموافق 15 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 45 دقيقة، السحور 2:18، إمساك 4:18، الفجر 4:38، الشروق 6:05، الظهر 12:04، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:03 ، العشاء 7:21.

الأحد 16 مارس الموافق 16 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 47 دقيقة، السحور 2:17، إمساك 4:17، الفجر 4:37، الشروق 6:03، الظهر 12:03، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:04 ، العشاء 7:21.

الإثنين 17 مارس الموافق 17 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 49 دقيقة، السحور 2:16، إمساك 4:16، الفجر 4:36، الشروق 6:02، الظهر 12:03، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:05 ، العشاء 7:22.

الثلاثاء 18 مارس الموافق 18 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 51 دقيقة، السحور 2:14، إمساك 4:14، الفجر 4:34، الشروق 6:01، الظهر 12:03، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:05 ، العشاء 7:23.

الأربعاء 19 مارس الموافق 19 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 53 دقيقة، السحور 2:13، إمساك 4:13، الفجر 4:33، الشروق 6:00، الظهر 12:03، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:06 ، العشاء 7:23.

الخميس 20 مارس الموافق 20 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 55 دقيقة، السحور 2:12، إمساك 4:12، الفجر 4:32، الشروق 5:59، الظهر 12:02، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:06 ، العشاء 7:24.

الجمعة 21 مارس الموافق 21 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 56 دقيقة، السحور 2:11، إمساك 4:11، الفجر 4:31، الشروق 5:57، الظهر 12:02، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:07 ، العشاء 7:25.

السبت 22 مارس الموافق 22 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 58 دقيقة، السحور 2:09، إمساك 4:09، الفجر 4:29، الشروق 5:56، الظهر 12:02، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:08 ، العشاء 7:25.

الأحد 23 مارس الموافق 23 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة، السحور 2:08، إمساك 4:08، الفجر 4:28، الشروق 5:55، الظهر 12:01، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:08 ، العشاء 7:26.

الإثنين 24 مارس الموافق 24 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 2 دقيقة، السحور 2:07، إمساك 4:07، الفجر 4:27، الشروق 5:54، الظهر 12:01، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:09 ، العشاء 7:27.

الثلاثاء 25 مارس الموافق 25 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 4 دقائق، السحور 2:05، إمساك 4:05، الفجر 4:25، الشروق 5:53، الظهر 12:01، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:09 ، العشاء 7:27.

الأربعاء 26 مارس الموافق 26 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 6 دقائق، السحور 2:04، إمساك 4:04، الفجر 4:24، الشروق 5:51، الظهر 12:00، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:10 ، العشاء 7:28.

الخميس 27 مارس الموافق 27 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 8 دقائق، السحور 2:03، إمساك 4:03، الفجر 4:23، الشروق 5:50، الظهر 12:00، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:11 ، العشاء 7:29.

الجمعة 28 مارس الموافق 28 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 10 دقائق، السحور 2:01، إمساك 4:01، الفجر 4:21، الشروق 5:49، الظهر 12:00، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:11 ، العشاء 7:29.

السبت 29 مارس الموافق 29 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 12 دقيقة، السحور 2:00، إمساك 4:00، الفجر 4:20، الشروق 5:48، الظهر 12:00، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:12 ، العشاء 7:30.



