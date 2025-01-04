شكرا لقرائتكم خبر عن متى تحدث مضاعفات الولادة للأم؟ وزارة الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة الصحة والسكان عن سبل حدوث مضاعفات الولادة للأم، وتابعت أن المضاعفات تحدث في بعض الحالات مثل:

ـ عدم التركيز مع الحمل

ـ عدم المتابعة مع الطبيب باعتقاد الأم أنها أصبحت خبيرة

ـ حدوث نزيف أثناء الولادة نتيجة الإصابة بالأنيميا

ـ ارتفاع الضغط أثناء الحمل

وأضافت وزارة الصحة والسكان: الطبيب هو الذي يحدد الولادة طبيعية أو قيصرية ويلجأ الأطباء للولادة القيصرية في بعض الحالات مثل: حجم الجنين كبير أو قلة مياه الجنين.