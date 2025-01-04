شكرا لقرائتكم خبر عن متى تحدث مضاعفات الولادة للأم؟ وزارة الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالسبت، 04 يناير 2025 08:28 م
كشفت وزارة الصحة والسكان عن سبل حدوث مضاعفات الولادة للأم، وتابعت أن المضاعفات تحدث في بعض الحالات مثل:
ـ عدم التركيز مع الحمل
ـ عدم المتابعة مع الطبيب باعتقاد الأم أنها أصبحت خبيرة
ـ حدوث نزيف أثناء الولادة نتيجة الإصابة بالأنيميا
ـ ارتفاع الضغط أثناء الحمل
وأضافت وزارة الصحة والسكان: الطبيب هو الذي يحدد الولادة طبيعية أو قيصرية ويلجأ الأطباء للولادة القيصرية في بعض الحالات مثل: حجم الجنين كبير أو قلة مياه الجنين.
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