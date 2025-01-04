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متى تحدث مضاعفات الولادة للأم؟ وزارة الصحة تجيب

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

السبت، 04 يناير 2025 08:28 م

كشفت وزارة الصحة والسكان عن سبل حدوث مضاعفات الولادة للأم، وتابعت أن المضاعفات تحدث في بعض الحالات مثل:

ـ عدم التركيز مع الحمل

ـ عدم المتابعة مع الطبيب باعتقاد الأم أنها أصبحت خبيرة

ـ حدوث نزيف أثناء الولادة نتيجة الإصابة بالأنيميا

ـ ارتفاع الضغط أثناء الحمل

وأضافت وزارة الصحة والسكان: الطبيب هو الذي يحدد الولادة طبيعية أو قيصرية ويلجأ الأطباء للولادة القيصرية في بعض الحالات مثل: حجم الجنين كبير أو قلة مياه الجنين.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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