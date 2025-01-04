شكرا لقرائتكم خبر عن أبناء النجوم ضحايا للتنمر.. من بنات كريم فهمي لابنة شريف منير لمي فاروق وأولادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت منصات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعى مجالا كبيرا لكل من يريد التنمر على النجوم والمشاهير بألفاظ مسيئة على صورهم وما يتعلق بحياتهم الشخصية وأولادهم الذين أصبحوا أكثر تعرضًا للإساءة، وكانت آخرهم ما تعرضت له المطربة مى فاروق بعد زواجها على الفنان محمد العمروسى والذى أقيم من يومين في أحد الفنادق الكبرى، وبمجرد نشر صورها مع أولادها وفرحتهم ووقوفهم بجوارها للمشاركة في فرحتها انهالت التعليقات من جمهور صفحات السوشيال ميديا وجاءت كالتالى: "احترمى سنك وأولادك، احترمى مشاعر أولادك اتجوزتى ماشى بس انتى مش صغيرة انتى بنتك كبيرة".



مى فاروق واولادها

وحرصت أسما شريف منير مؤخرا على الرد على الانتقادات اللى تعرضت لها، فى بوست عبر حسابها على إنستجرام، بعد ظهورها بوزن زائد فى الدورة السابعة لمهرجان الجونة، وإشارات إلى عدم اهتمامها بالانتقادات والآراء السلبية.

وقالت أسما: "أنا تخنت مش مية كيلو بس تخنت، وعبرت عن ده بكل بصراحة طبيعى أحس بعدم راحة لأن جسمى مش زى ما متعودة عليه، ولما اتسألت فى برنامج، قلت إنى باخد دواء لنوبات الهلع".

وأضافت: "أنا من ناحيتى ما بهتمش برأى الناس، وده اللى مخلينى مكملة فى طريقى بكل ثقة، أنا شايفة قدامى وعارفة أنا عايزة إيه ومش عايزة إيه، التنمر بالنسبة ليا بقى نعمة، حسنات بتزيد بلا انقطاع، واللي بينتقدني أو يتنمر عليّا بيديني حسنات مش خسارة كمان الشخص اللي بيطلع من جواه غل ووحشية، كلامه بيعكس اللي جواه مش أى شيء فيا وشكرا لكل اللى اتطمنوا عليا لما سمعوا الخبر المغلوط ربنا يشفي كل مريض يا رب".

وفى أغسطس الماضى ظهرت أسما شريف منير حليقة الرأس ما أثار حالة جدل كبيرة وقتها وقالت آنذاك: "شعرى ده عاش معايا حاجات كتير أوى، وحسيت إنى عاوزة شعر جديد يعيش معايا حاجات جديدة" كما واجه الفنان شريف منير هجوم السوشيال ميديا على ابنته ودعم موقفها وقال: "اللوك اللى عملته عاجبنى وأنا مبسوط منها أوى".



وكان النجم كريم فهمى قد تعرض مؤخرا لحالة مماثلة من التنمر على صور ابنتيه، عند نشره صورته معهما، وأخفى وجهى الصغيرتين كعادته، وهنا سخرت متابعة من تصرفه فكتبت له، "قلوب إيه اللى حاطيتها على وش العيال، أفهم بس إيه الفكرة، يعنى شعرهم اللى شبه سلك المواعين مش هيتحسد، يارب سامحنى بس مش قادرة اسكت بجد".

فرد كريم فهمي على تعليق المتابعة اللاذع قائلاً لها: "بصى أنا عمرى ماغلط فى حد هتغلطى فى بناتى، هتسمعى كلام مابيطلعش منى، أنا هحترم أن ليكى أب وهيزعل لو أنا غلط فيكى، ويمكن يتدارك غلطته فى التربية".

كما قام فهمى بنشر صورة أخرى جمعته بابنتيه، معلقًا: "أحلى وأغلى حاجة فى حياتى، ملحوظة: السوشيال ميديا بقت مستنقع واكتشفت إن فيه ناس كتير أوى محتاجة تربية للأسف وده اللى شوفته من بعض التعليقات فى الصورة اللى فاتت".