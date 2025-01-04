شكرا لقرائتكم خبر عن علي الحجار يجري بروفة نهائية قبل حفله غدًا بالأوبرا ضمن مشروع 100 سنة غنا والان مع تفاصيل الخبر

أجرى النجم الكبير علي الحجار بروفة نهائية لحفله المقرر إحياؤه غدًا على خشبة المسرح الكبير داخل دار الأوبرا المصرية ضمن المشروع الفنى 100 سنة غنا الذى يقام بأمسية لتكريم إسم الفنان الراحل أحمد الحجار بمشاركة النجمة أنوشكا، وأحمد علي الحجار ومن إخراج عصام السيد.

يستعرض الحفل الرحلة الفنية للراحل أحمد الحجار من خلال كوكبة من ألحانه الشهيرة ومن كلمات كبار الشعراء منها أخويا الحبيب كلماته، نادنى كلمات حسين حبيب، أعذرينى لمحمد العوضى، أنا بيكي يا سمرة أكون ومشاعر لعثمان إسماعيل، كنت فاكر لصلاح فايز، وحدى لمحمد العسيري ، خيوط الشمس لعبد الرحمن أبو سنه، في كل فنجان قهوة لأحمد حداد، كنت بحلم وماليش غير قلب لبهاء الدين محمد، الأحلام، بحبك و إنطلق عصفور ، عود، إكرمنا يارب لجمال بخيت، لو يرجع الزمان لطارق على، لا تسألينى لوحيد مخيمر، دورى ولفى لسيد حجاب ،لما الشتا يدق البيبان لعلى الحجار، و يعني إيه كلمة وطن لمدحت العدل.

جدير بالذكر أن الفنان أحمد الحجار من أشهر مطربى وملحنى التسعينيات ، ينتمى لعائلة فنية عريقة فوالده إبراهيم الحجار أحد أبرز الموسيقيين في القرن العشرين ومن حفظة التراث الغنائي وشقيقه النجم على الحجار ، إلتحق بالمعهد العالي للموسيقى العربية وتعلم العزف على آلتي العود والبيانو كما درس النوتة الموسيقية والمقامات الشرقية والغربية وبدأ مجال الإحتراف أثناء دراسته بالسنة الأولى حيث وضع لحن (أعذرينى) ﻷخيه (علي الحجار) ثم توالت أعماله الفنية بين التلحين والغناء وتعاون مع العديد من نجوم التسعينيات منهم هشام عباس ، علاء عبد الخالق ، أنغام ، أنوشكا وغيرهم وكانت أغنية (عود) هي بداية شهرته كمطرب ، اصدر 4 ألبومات غنائية حققت نجاحا كبيرا توفي عام 2022 عن عمر يناهز 65 عامًا.

يشار أن المشروع الفنى 100 سنة غنا يضم سلسلة من العروض التى ترصد تاريخ الموسيقى والغناء العربى وتطوره خلال القرنين التاسع عشر والعشرين مع تناول أهم الموسيقيين خلال تلك الفترة فى شكل يجمع الغناء بالدراما والإستعراض ويهدف الى تأكيد ريادة مصر الفنية فى هذا المجال وتعريف الأجيال الجديدة بالتراث والتعبير عن التحولات الإجتماعية والسياسية التى مر بها المجتمع في مختلف الفترات الزمنية من خلال الموسيقى والغناء .



بروفة نهائية قبل حفل الغد



علي الحجار



بروفة 100 سنة غنا



علي الحجار يجري بروفة نهائية بالأوبرا



علي الحجار يجري قبل حفل 100 سنة غنا



علي الحجار



علي الحجار



100 سنة غنا



علي الحجار يجري بروفة نهائية قبل حفله غدا بالأوبرا ضمن مشروع 100 سنة غنا



علي الحجار