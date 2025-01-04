موسم الرياض: مواجهة كبيرة ضمن POWER SLAP

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: أعلن المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، عن إقامة أول حدث من سلسلة POWER SLAP في المملكة العربية السعودية تحت عنوان11 POWER SLAP حيث يواجه Da Crazy Hawaiian خصمه Dumpling ، وذلك على لقب الوزن الثقيل جدًا الخميس 30 كانون الثاني (يناير) في anb arena بالرياض.

ويأتي هذا الحدث الذي بدأ بيع تذاكره عبر منصة WEBOOK كجزء من أسبوع استثنائي يشهد أيضًا عودة UFC إلى المملكة يوم السبت 1 فبراير، ضمن فعاليات موسم الرياض.

وعبّر مؤسس POWER SLAP، دانا وايت، عن حماسه قائلًا: "أنا متحمس للغاية لجلب أول حدث لـ Power Slap إلى السعودية. ستكون تجربة مذهلة لعشاق القتال: حدثان مليئان بالإثارة في أسبوع واحد، مع Power Slap يوم الخميس وUFC يوم السبت. هذا الحدث مخصص للجماهير، ولن ترغبوا في تفويته".

وسيشهد الحدث الرئيسي مواجهة إعادة بين أسطورتين في رياضة "صفع الخصوم"، حيث يتنافس بطل العالم الحالي للوزن الثقيل جدًا Da Crazy Hawaiian (سجل 15-1-1، مع 13 ضربة قاضية) ضد المصنف الأول عالميًا Dumpling (سجل 1-0-1، مع ضربة قاضية واحدة) لحسم التعادل المثير الذي انتهت به مواجهتهما السابقة في POWER SLAP 9.

أما في النزال المساعد، يعود بطل الوزن الخفيف الثقيل Wolverine (سجل 14-5، مع 5 ضربات قاضية) للدفاع عن لقبه للمرة الثالثة أمام المتحدي الصاعد فيرن "الميكانيكي" كاثي (سجل 5-2، مع 4 ضربات قاضية). يطمح كاثي إلى تحقيق انتصار جديد بفضل ضرباته القوية التي حظيت بشهرة واسعة في تاريخ هذه الرياضة.

وتتضمن البطاقة مجموعة من المواجهات الحاسمة التي تجمع نخبة من أبرز الرياضيين، حيث يلتقي المصنف الثاني في فئة وزن خفيف الثقيل راسل "كاينوا" ريفيرو (4 انتصارات – 3 هزائم، 3 بالضربة القاضية) مع المصنف الثالث أوستن "تيرب دادي سليم" توربين (5 انتصارات – 2 هزيمتان، 4 بالضربة القاضية) في مواجهة محورية ستحدد ملامح التصنيف.

كما يسعى المصنف الثاني في الوزن الثقيل السوبر كالاني "توكو" فاكامييلالو (2 انتصار – 1 هزيمة، 2 بالضربة القاضية) إلى الحفاظ على مركزه أمام المصنف الثالث داني "ذا بيتبول" فان هيردين (5 انتصارات – 2 هزيمتان، 4 بالضربة القاضية) في مواجهة قوية تحمل الكثير من الإثارة.

وتعود نجمة وزن الريشة للسيدات شينا "الإعصار المجري" باثوري (3 انتصارات – دون هزائم، 2 بالضربة القاضية) لخوض نزال ثأري مرتقب أمام جاكي كاتالين (1 انتصار – 2 هزيمتان)، في مواجهة تعيد فتح ملفات المنافسة بينهما.

يذكر أنه سيتم بث POWER SLAP 11 مجانًا ومباشرًا عبر منصة Rumble حول العالم، بالإضافة إلى شبكة MBC في الشرق الأوسط.