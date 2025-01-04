بطولة إنكلترا: سيتي يواصل صحوته بفوز كبير على وست هام

الرياص - اسماء السيد - لندن : واصل مانشستر سيتي حامل اللقب صحوته بتحقيقه فوزين تواليا في الدوري الإنكليزي لكرة القدم لأول مرة منذ تشرين الأول/أكتوبر، وجاء بنتيجة كبيرة على ضيفه وست هام 4 1 السبت بينها ثنائية للنروجي إرلينغ هالاند، وذلك في المرحلة العشرين.

ودخل سيتي اللقاء على خلفية فوز ثان فقط في آخر 14 مباراة ضمن جميع المسابقات وجاء على حساب مضيفه ليستر سيتي 2 0 في المرحلة الماضية، ثم حقق السبت ضد ضيفه اللندني فوزين تواليا لأول مرة منذ المرحلتين السابعة والثامنة حين فاز على فولهام 3 2 في 5 تشرين الأول/أكتوبر وولفرهامبتون في 20 منه.

وبفوزه العاشر في الدوري هذا الموسم والثامن تواليا على وست هام، بدأ سيتي العام الجديد بشكل إيجابي ورفع رصيده إلى 34 نقطة في المركز السادس، لكن بفارق 11 نقطة عن ليفربول المتصدر الذي يتواجه الأحد مع غريمه مانشستر يونايتد وفي جعبته أيضا مباراة مؤجلة.

وفي المقابل، تجمد رصيد وست هام عند 23 نقطة بتلقيه هزيمة ثانية تواليا بعد التي تعرض لها في المرحلة الماضية على أرضه بنتيجة كاسحة 0 5 أمام ليفربول، وتاسعة للموسم.

وبعدما افتتح رصيده التهديفي مع سيتي في المرحلة الماضية، كان البرازيلي سافينيو خلف الهدف الأول ضد الـ"هامرز" حين تقدم في منطقة الجزاء ولعب كرة عرضية تحولت من المدافع التشيكي فلاديمير تسوفال وخدعت حارسه الفرنسي ألفونس أريولا (10).

ومع اقتراب الشوط الأول من نهايته، تكرر سيناريو المرحلة الماضية أيضا حيث قام سافينيو بمجهود جميل على الجهة اليسرى قبل أن يلعب الكرة عرضية لتصل إلى هالاند الذي حولها برأسه في الشباك (42)، مسجلا للمباراة الثانية تواليا بعد صيام لأربع مباريات.

وتكرر المشهد في الشوط الثاني حيث مرر البرازيلي الكرة للنروجي الذي تقدم بها في منطقة الجزاء ثم لعبها بحنكة فوق الحارس أريولا (55)، رافعا رصيده في الدوري إلى 16 هدفا في وصافة ترتيب الهدافين خلف الهداف المصري لليفربول محمد صلاح (17).

وسرعان ما وجه سيتي الضربة القاضية لضيفه حين أخطأ الدفاع في تبادل الكرة على الجهة اليسرى، فصولت إلى البلجيكي كيفن دي بروين الذي مررها لفيل فودن، فأودعها الأخير الشباك (58) ليسجل هدفه الثاني فقط في الدوري هذا الموسم.

ولم يستسلم الضيف اللندني وقلص الفارق في الدقيقة 71 عبر الألماني نيكلاس فولكروغ بعد عرضية من التشيكي توماش سوتشيك، لكن سيتي استوعب الوضع ومنع فريق المدرب الإسباني خولن لوبيتيغي من الوصول مجددا إلى شباكه.

تشلسي يتعثر مجددا

وللمرحلة الثالثة تواليا، فشل تشلسي في تحقيق الفوز بتعادله مع جاره ومضيفه كريستال بالاس 1 1.

وبدا فريق المدرب الإيطالي إنتسو ماريسكا الذي خاض 12 مباراة متتالية من دون هزيمة في كافة المسابقات قبل سقوطه في المرحلتين الماضيتين أمام جاره الآخر فولهام (1 2) وإيبسويتش تاون (0 2)، في طريقه للخروج منتصرا حين تقدم منذ الدقيقة 14 عبر كول بالمر الذي استفاد من مجهود فردي لجايدون سانشو على الجهة اليسرى ليرفع رصيده إلى 13 هدفا في الدوري هذا الموسم.

لكن بالاس تجنب الهزيمة الثامنة للموسم حين أدرك التعادل في الدقيقة 81 عبر الفرنسي جان فيليب ماتيتا، لينال نقطته الحادية والعشرين مقابل 36 لتشلسي الذي بقي رابعا وفشل في التقدم على نوتنغهام ولو موقتا بانتظار مباراة الأخير الإثنين في ضيافة ولفرهامبتون.

وخلافا لتشلسي وبعد هزيمة وتعادل في المرحلتين الماضيتين، استعاد أستون فيلا، رابع الموسم الماضي، توازنه بفوزه على ضيفه الجريح ليستر سيتي بهدفين لروس باركلي (58) والجامايكي ليون بايلي (76) مقابل هدف لستيفي مافيديدي (63)، رافعا رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثامن بفارق نقطة خلف بورنموث الفائز على ضيفه إيفرتون بهدف للبديل الويلزي ديفيد بروكس بعد ست دقائق فقط على دخوله (77).

وعمّق نيوكاسل جراح مضيفه توتنهام وهزمه 2 1، ليكبّده خسارته الثالثة في آخر أربع مباريات والعاشرة بالإجمال.

وتجمّد رصيد توتنهام عند 24 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما وصل نيوكاسل إلى 35 نقطة في المركز الخامس بتحقيقه فوزه الخامس تواليا في الدوري والسادس في جميع المسابقات.

وسجّلت جميع الأهداف الثلاثة في الشوط الأول، حيث افتتح دومينيك سولانكي التسجيل لتوتنهام (4)، قبل أن يرد الضيوف بواسطة أنتوني غوردون (6) والسويدي ألكسندر إيزاك (38) الذي وجد طريقه إلى الشباك للمباراة السابعة تواليا في الدوري (9 أهداف)، رافعا حصيلة أهدافه إلى 13.

وعمق برنتفورد جراح مضيفه ساوثمبتون الأخير وألحق به الهزيمة السادسة عشرة باكتساحه 5 0، بينها ثنائية للكاميروني براين مبومو، رافعا رصيده إلى 27 نقطة بفوزه الأول خارج الديار هذا الموسم.