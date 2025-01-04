شكرا لقرائتكم خبر عن مش بكتر طبقات الملابس.. علامات هتقولك طفلك بردان ولا لأ؟ والان مع تفاصيل الخبر

من الطبيعي أن ترغب كل أم في إبقاء طفلها دافئًا، ولكن من المهم أيضًا أن تعرف أن الإفراط في ارتداء الملابس قد يكون أمر خطأ تمامًا مثل عدم ارتداء ملابس دافئة بما يكفي، ونظرًا لأن الأطفال لا يستطيعون تنظيم درجة حرارة أجسامهم مثل البالغين، فمن الضروري الانتباه إلى العلامات التي تشير إلى ما إذا كانوا يشعرون بالحر الشديد أو البرد الشديد.

وفقًا لموقع OnlyMyHealth، نتعرف على علامات بسيطة يمكن أن تساعدك على معرفة ما إذا كان طفلك يرتدي ملابس زائدة عن الحد أو ملابس غير كافية، من خلال مراقبة هذه العلامات، يمكنك التأكد من بقاء طفلك دافئًا وآمنًا طوال فصل الشتاء.



علامات هتقولك طفلك بردان ولا لأ

1. تحققى من الرقبة

مؤخرة رقبة طفلك هي واحدة من المؤشرات الأكثر موثوقية لحالته الصحية، إذا كانت الرقبة متعرقة.

2. راقبى لون بشرة طفلك ودرجة حرارته

هناك طريقة أخرى لمعرفة ما إذا كان طفلك يرتدي ملابس أكثر أو أقل من اللازم، وهي النظر إلى لون بشرته ودرجة حرارتها.

3. راقبى التغيرات في سلوك طفلك

قد يعطيك سلوك طفلك مؤشرات مهمة حول مستوى راحته، فالطفل الذي يعاني من ارتفاع درجة الحرارة قد يصبح سريع الانفعال أو مضطربًا.

4. راقب أطراف طفلك

على الرغم من أن اليدين والقدمين ليستا أفضل مؤشرات لدرجة الحرارة، إلا أنهما لا تزالان قادرتين على تقديم أدلة حول دفء طفلك.

5. التحقق من التعرق أو الرطوبة

التعرق المفرط أو الرطوبة هي علامة أخرى على أن طفلك قد يعاني من ارتفاع درجة الحرارة