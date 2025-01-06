شكرا لقرائتكم خبر عن انعدام الشهية التام.. أشهر اضطرابات الطعام اعرف علاماته وعلاجه والان مع تفاصيل الخبر

اضطرابات الطعام كثيرة ومعقدة، اضطراب فى طبيعة تناول الطعام سواء بالزيادة أو النقصان، انعدام الشهية أحد أهم هذه الاضطرابات، يعد اضطرابا نفسيا يؤثر على الأشخاص، وخاصة المراهقين، ويظهر بأعراض مثل عدم الرغبة في تناول الطعام أو تقليل كمية الطعام بشكل كبير.

العوامل النفسية والعصبية الحادة مثل القلق، التوتر

الضغط الحياتى والاجتماعي

اضطراب تشوه الذات والصورة الجسدية.

نمط من الوراثة، واضطرابات الهرمونات.

التاريخ العائلي الوراثى للاضطرابات النفسية

أسباب تتعلق بطبيعة الأمعاء والمعدة

الأسباب لاضطرابات الطعامالعلامات التى تظهر على مريض اضطرابات الطعام

تظهر على شكل، نقص الوزن الملحوظ، التوتر والخوف من السمنة، اضطراب أو انعدام الشهية، الشعور بالذنب بعد تناول الطعام، التقيؤ لما تناوله الشخص أو الإصابة بالإسهال، الضعف العام، الهزال والشعور بضعف القوة.

العلاج لاضطرابات الشهية

العلاج النفسي: والسلوك والمعرفى أول الخطوات، كذلك يجب المتابعة لدى المختص، وتناول الطعام الصحى المتوازن وتجنب الضغوط والتركيز على الاسترخاء العام.