شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأربعاء 1-1-2025.. السوق يغلق على 3733 جنيًها والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 1-1-2025، تراجعًا محدودًا خلال الـ 24 ساعة بحوالي 7 جنيهات، وبلغ سعر الذهب عيار 21 حوالي 3733 جنيه من بدون مصنعية.

سعر الذهب اليوم الأربعاء

عيار 21 يسجل 3733 جنيهًا

عيار 24 في مصر 4266 جنيهًا

سعر الذهب عيار 18 الآن 3200 جنيهًا

الجنيه الذهب في مصر 29864 جنيهًا.

كما سجلت البنوك المركزية العالمية مشتريات للذهب خلال أول تسعة أشهر من عام 2024 بمقدار 693.6 طن بانخفاض بنسبة 16.8% عن المشتريات خلال نفس الفترة من عام 2023، ولكن مجلس الذهب العالمي أشار أن المشتريات خلال 2024 تظل قياسية بالرغم من ذلك.