شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الخميس 2-1-2025 أمام الجنيه المصرى.. بـ50.79 جنيه للشراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمة رمضان الخميس، 02 يناير 2025 01:30 ص

ننشر سعر الدولار اليوم الخميس 2-1-2025 أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية والسوق المصرفى، حيث سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.77 جنيه للشراء و50.90 جنيه للبيع. ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى من خلال تحديث لحظى للأسعار حال تغيرها. وجاء سعر الدولار فى البنوك مع بداية التعاملات اليوم كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 50.79 جنيه للشراء. 50.88 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر سعر الدولار فى بنك مصر 50.79 جنيه للشراء. 50.88 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 50.79 جنيه للشراء. 50.89 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" 50.78 جنيه للشراء. 50.88 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة سعر الدولار فى بنك القاهرة 50.78 جنيه للشراء. 50.88 جنيه للبيع.

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