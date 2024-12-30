شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الإثنين فى البنوك .. مستقر وفق آخر تحديث والان مع تفاصيل الخبر

ينشر الخليج 365 سعر الدولار اليوم الإثنين 30 -12-2024 أمام الجنيه المصرى وفق آخر التعاملات بالبنوك المصرية والسوق المصرفى، حيث سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.78 جنيه للشراء و50.92 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم بالبنك الأهلى المصرى 50.8 جنيه للشراء و50.9 جنيه للبيع وسجل فى بنك مصر للشراء 50.8 جنيه و 50.9 للبيع، وفي بنك القاهرة سجل و50.82 جنيه للشراء و50.92 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.8 جنيه للشراء و50.9 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى من خلال تحديث لحظى للأسعار حال تغيرها.

و جاء سعر الدولار فى البنوك كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.8 جنيه للشراء.

50.9 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.8 جنيه للشراء.

50.9 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.8 جنيه للشراء.

50.9 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.8 جنيه للشراء.

50.9 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.8 جنيه للشراء.

50.9 جنيه للبيع.