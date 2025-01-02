شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الحديد اليوم الخميس 2 -1-2025 الطن يستقر عند 38200 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

كشف أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة عن استقرار سعر الحديد اليوم لدى الشركات والموزعين خلال تعاملات الشهر الأول من 2025 .

استقر سعر الحديد ثاني أيام العام الجديد 2025 عند سعر 38200 جنيه للطن بعد انخفاضه 300 جنيه نهاية العام الماضي .

ليسجل 38200 جنيه تسليم أرض المصنع لأغلب الأنواع ومنها سعر حديد عز .

يعد الحديد من أهم الخامات المستخدمة في مواد البناء ، ويحرض الجميع سواء الشركات او الافراد على متابعة أسعارها يوما بيوم على الرغم من تغير سعرها كل شهر مرة في الظروف العادية .

واستقر سعر الحديد أمس الأربعاء 1-1-2025 في الأسواق على الرغم من تباين الأسعار في بعض المحافظات مسجلا نحو 40000 جنيه للطن للمستهلك وبمتوسط سعر نحو 38200 للطن ويصل لأكثر من 40 الف جنيه لدى بعض الموزعين بعض محافظات الجمهورية ،وذلك بناء على سعر الشهر وحسب السعر الثابت لهذا الشهر ووفق نوع المصنع والشركة ووفق مناطق التوزيع الجغرافية بمختلف محافظات الجمهورية .

أسعار الحديد اليوم الخميس 2 يناير 2025

سعر حديد عز 38800 جنيه

سعر حديد بشاي 38600 جنيه

سعر حديد المصريين 38500 جنيه

وتختلف الأسعار حسب الشركة المنتجة .

وسجل سعر طن الحديد اليوم في مصر مستويات تتراوح ما بين 36 ألف جنيه لنحو 38200 جنيه سعر المصنع، ويصل الى المستهلك بزيادة نحو 1000 جنيه فى كل طن ووفق محافظته أو نوع شركات الحديد.