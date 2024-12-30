السفير الاسرائيلي بالامم المتحدة وجه التحذير الاخير للحوثيين: إسرائيل يمكنها ضرب أي هدف في الشرق الأوسط بما في ذلك إيران

وجه السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون ما أسماه التحذير الأخير لحركة انصار الله اليمنية لوقف هجماتهم الصاروخية على إسرائيل، قائلا إنهم يواجهون خطر "المصير التعيس" ذاته الذي لحق بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" وحزب الله والرئيس السوري بشار الأسد.

وحذر دانون طهران أيضا من أن إسرائيل يمكنها ضرب أي هدف في الشرق الأوسط، بما في ذلك إيران، قائلا إنها لن تتسامح مع هجمات الجماعات المتحالفة مع الجمهورية الإسلامية.

واردف دانون أمام مجلس الأمن الدولي "إلى الحوثيين، ربما لم تنتبهوا لما حدث في الشرق الأوسط خلال العام الماضي. حسنا، اسمحوا لي أن أذكركم بما حدث لحماس وحزب الله والأسد ولكل من حاول تدميرنا. هذا هو التحذير الأخير لكم. هذا ليس تهديدا. إنه وعيد. سوف تواجهون المصير التعيس ذاته".

وتابع دانون في تصريحات أدلى بها قبل الاجتماع لصحفيين "إسرائيل ستدافع عن شعبها. وإذا لم تكن مسافة 2000 كيلومتر كافية لإبعاد أطفالنا عن الإرهاب، فدعوني أؤكد لكم أنها لن تكون كافية لحماية إرهابهم من قوتنا".