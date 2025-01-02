اخبار الخليج

وزير الخارجية المصري يناقش العلاقات الثنائية مع مستشار الأمن البريطاني

0 نشر
واس - القاهرة 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية المصري يناقش العلاقات الثنائية مع مستشار الأمن البريطاني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى وزير الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبدالعاطي، اليوم، بمستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء البريطاني جوناثان باول، الذي يزور مصر حاليًا.

تعزيز العلاقات الثنائية

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى تبادل الرؤى بشأن الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كذلك تناول اللقاء مناقشة التطورات المتلاحقة في غزة وسوريا والسودان.
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا