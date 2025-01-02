شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية المصري يناقش العلاقات الثنائية مع مستشار الأمن البريطاني والان نبدء بالتفاصيل

تعزيز العلاقات الثنائية

الدمام - شريف احمد - التقى وزير الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبدالعاطي، اليوم، بمستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء البريطاني جوناثان باول، الذي يزور مصر حاليًا.وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى تبادل الرؤى بشأن الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.كذلك تناول اللقاء مناقشة التطورات المتلاحقة في غزة وسوريا والسودان.