حسن الرداد يحتفل بعيده الـ40: نجاح فني وحياة أسرية مستقرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يحتفل الفنان حسن الرداد اليوم بعيد ميلاده الـ40، متوجًا مسيرته الفنية بالنجاحات التي حققها في السينما، التلفزيون، والمسرح. ورغم هذه الإنجازات، يؤكد الرداد أن النجاح الحقيقي بالنسبة له هو استقراره العائلي مع زوجته الفنانة إيمي سمير غانم، رغم الشائعات التي تطاردهما باستمرار.

بداية العلاقة: لقاء تقليدي تحول إلى حب

بدأت قصة حسن الرداد وإيمي سمير غانم عام 2009 عندما التقى بها لأول مرة أثناء تقديم واجب العزاء في والدة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز. تكررت لقاءاتهما بعد ذلك صدفة، ومع مرور الوقت تطورت مشاعر الرداد تجاه إيمي.

في عام 2015، جمعهما التعاون الفني في مسلسل “حق ميت”، مما ساهم في تطور علاقتهما إلى صداقة وثيقة، وسط شائعات عن وجود علاقة عاطفية، إلا أنهما التزما الصمت حيال هذه الأنباء.

زواج مفاجئ وبعيد عن الأضواء

عام 2016، فاجأ الثنائي الجمهور بالإعلان عن حفل زفاف خاص أقيم في الجونة، وسط غياب التغطية الإعلامية. وعلى الرغم من تسرب بعض الصور، حرص الثنائي على الحفاظ على خصوصية الحدث.

حياة أسرية تحت الأضواء

على مدار 9 سنوات من الزواج، كانت حياة حسن الرداد وإيمي سمير غانم محط اهتمام الجمهور. تداولت شائعات عديدة عن خلافات أو أبناء لم يتم الكشف عنهم رسميًا، إلا أن الرداد وإيمي تجاهلا تلك الشائعات، مفضلين الحفاظ على حياتهما الخاصة بعيدًا عن الأضواء.

في عيد ميلاده الأربعين، يثبت حسن الرداد أن النجاح لا يقتصر على الإنجازات الفنية، بل يشمل أيضًا القدرة على الموازنة بين الحياة المهنية والأسرية في مواجهة التحديات.